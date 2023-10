Terrorimus: Dschihadisten hatten Israels Konsulat in Luxemburg im Visier

LUXEMBURG – Junge Dschihadisten aus Frankreich und Belgien wollten einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Brüssel ausüben. Zuvor zogen sie offenbar das Konsulat in Luxemburg in Betracht.

Die Jugendlichen hatten sich über das israelische Konsulat in Luxemburg informiert. Symbolbild

In einem am vergangenen Sonntag veröffentlichten Artikel schildert die französische Tageszeitung Le Parisien, wie es zur Verhaftung von vier radikalisierten Jugendlichen in Frankreich und Belgien kam, die unter anderem Luxemburg im Visier hatten. Zunächst sei das israelische Konsulat in Luxemburg als möglicher Anschlagspunkt eruiert worden, jedoch änderten sich die Planungen und das Büro selbiger Botschaft in Brüssel stand nun im Fokus.

Idit Rosenzweig-Abu, israelische Diplomatin in beiden Ländern zeigt sich besorgt. «Wir können die Sicherheitsinformationen nicht kommentieren, um nicht andere Terroristen zu ermutigen, aktiv zu werden. Aber es ist klar, dass das Bedrohungsniveau gestiegen ist», stellt die Diplomatin fest, die im Gespräch mit L'essentiel bestätigte, dass sie im Vorfeld über den geplanten Anschlag informiert worden war. Sie sieht insofern einen Zusammenhang mit dem durch die Hamas ausgerufenen «Tag des Zorns», als dass es darum ginge Israel und auch die jüdische Bevölkerung «einzuschüchtern».

«Es sind nicht nur die diplomatischen Vertretungen Israels betroffen. Alle jüdischen Gemeinden sowie Personen, die die Freilassung der Geiseln fordern, sind das Ziel», so Rosenzweig-Abu weiter. Ob die Festnahmen in einem direkt kausalen Zusammenhang mit den Attacken durch die Hamas stehen, ist jedoch debattierbar, denn die Jugendlichen waren bereits am 14. Juni, respektive dem 29. August und 6. September verhaftet worden.

«Luxemburg hatte keine Kenntnis von einem solchen Vorhaben» Luxemburger Staatsministerium

Wie hochgradig die Bedrohungslage in der Tat für Luxemburg war, wurde auf L'essentiel-Anfrage vom Staatsministerium nur eher knapp beantwortet, jedoch versichert, dass die zuständigen Behörden kontinuierlich die «Bewertung der terroristischen Bedrohung in Luxemburg» erfassen. Zu diesem speziellen Vorfall habe es «keine Kenntnis von einem solchen Vorhaben» gegeben, ebenso wenig wie Warnungen aus den Nachbarländern.

Von der Jungendbande an sich ist indes derzeit nichts zu befürchten. Ein 15-jähriger Franzose und sein 16-jähriger tschetschenischer Partner sitzen in Untersuchungshaft. Angeblich habe der Franzose dem Dschihad abgeschworen und einen Prozess zur Deradikalisierung begonnen. Bei einem dritten, in Inguschetien, 16-Jährigen wurde Schizophrenie diagnostiziert und er steht aktuell unter gerichtlicher Aufsicht. Gegen alle drei wurde Anklage wegen «krimineller terroristischer Vereinigung» erhoben, während der 16-jährige Belgier in seiner Heimat wegen Terrorismus verfolgt wird.