Terrorismus: Luxemburg sieht keine erhöhte Anschlagsgefahr

Die Polizei steht mit den Kollegen in den Nachbarländern in Kontakt. Editpress

«Alle europäischen Staaten sind verwundbar», erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron wenige Stunden nach den Terroranschlägen in Brüssel. Während der Attentäter auf der Flucht war, verstärkte Frankreich sehr schnell die Kontrollen an der Grenze zu Belgien.

Luxemburg hingegen verzichtete auf derartige Maßnahmen, da sie «zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig» gewesen seien, wie die Polizei am Dienstagmorgen gegenüber L'essentiel mitteilte. Überdies stehe man mit den belgischen Kollegen in Kontakt.

Auch wenn der Attentäter neutralisiert werden konnte – die belgische Polizei erschoss ihn in einem Café in der Nähe seiner Wohnung in Schaerbeek –, ist die Gefahr des Dschihadismus in Europa durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht gerade kleiner geworden.

Luxemburg sieht vorerst keine Änderung der Gefährdungslage. AFP

Trotz dieser besonderen Situation hat Luxemburg beschlossen, seine Gefahrenstufe nicht zu erhöhen, sondern auf der Stufe «2» zu belassen, die einer «realen, aber abstrakten und unklaren» terroristischen Bedrohung entspricht, wie es im VIGILNAT, dem nationalen Wachsamkeitsplan, heißt. Dies führe dazu, dass «Wachsamkeits-, Präventions- und Schutzmaßnahmen mit unterschiedlicher Intensität und zeitlicher Begrenzung durchgeführt werden, ohne das wirtschaftliche und soziale Leben übermäßig zu belasten».

Das Staatsministerium teilt L'essentiel mit, dass die Öffentlichkeit so schnell wie möglich informiert werde, sollte diesbezüglich eine Änderung eintreten. Insgesamt gibt es vier Gefahrenstufen, die höchste warnt vor einer «sehr ernsten» Gefährdungslage

Diese Praxis des Großherzogtums, auf derartige Entwicklungen im internationalen Kontext erst einmal abwartend zu reagieren, ist nicht überraschend. Weder nach den Anschlägen in Paris im November 2015 noch nach der Serie von Terrorakten in Europa im Herbst 2020 (Samuel Paty, Basilika von Nizza, Wien) war die Alarmstufe erhöht worden. Außerdem wurde Luxemburg im Gegensatz zu Frankreich und Schweden nicht in der von Al-Qaida Mitte September veröffentlichten Drohbotschaft erwähnt.

Al-Qaida hat in seiner Drohbotschaft Frankreich und Schweden ausdrücklich erwähnt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Behörden in den vergangenen Wochen untätig geblieben wären. So wurden unter anderem die Patrouillen vor den Synagogen verdoppelt. «Auf operativer Ebene verfolgt die Polizei aufmerksam die Entwicklungen in den Nachbarländern sowie die weltweite Lage und passt ihre Vorkehrungen den Umständen an», so die großherzogliche Polizei abschließend.