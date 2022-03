Kamerun : Terroristen nehmen zwölf Europäer als Geiseln

Terroristen haben im Westen Kameruns mehrere Touristen entführt. Nach wenigen Stunden in Geiselhaft wurden die zwölf Europäer befreit.

In Kamerun sind zwölf europäische Touristen aus der Hand von Geiselnehmern befreit worden. Wie die Regierung des zentralafrikanischen Landes am Mittwoch mitteilte, wurden die Touristen, sieben Schweizer und fünf Italiener, am Montag im Westen das Landes bei einem «Spezialeinsatz» der Armee befreit.