Belgien : Terrorprozess um Brüsseler Anschläge von 2016 hat begonnen

Am 22. März 2016 kam es gegen 8 Uhr in der Abflughalle des brüsseler Flughafens Zaventem zu zwei Explosionen. Kurz darauf gab es eine weitere Explosion in Maelbeek in einer kürzlich losgefahrenen U-Bahn.

Am Mittwochmorgen hat in Brüssel der Prozess gegen zehn Männer um die islamistischen Anschläge von 2016 begonnen. Am 22. März 2016 hatten sich mehrere Selbstmordattentäter am Flughafen Zaventem und der zentralen Metro-Station Maelbeek in die Luft gesprengt. Bei dem Terroranschlag kamen 32 Menschen ums Leben, 340 weitere wurden verletzt. Kurz nach dem Attentat bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu dem Vorfall.