Terrorverdacht: Razzia im Umfeld der Lauterbach-Verschwörer führt zu mehreren Festnahmen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe «Vereinte Patrioten» haben Ermittler in Rheinland-Pfalz zwei Verdächtige festgenommen. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt am Dienstag mit.

Auch die Landeskriminalämter und Generalstaatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg berichteten über Razzien bei der Gruppe mutmaßlicher Reichsbürger, die Sprengstoffanschläge auf die Stromversorgung und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll. Insgesamt seien in allen Bundesländern am Dienstag fünf Personen festgenommen worden