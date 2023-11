Terzic angezählt: Wenden sich BVB-Stars auf Social Media von ihrem Trainer ab?

Die Dortmunder präsentierten sich zuletzt desolat – zumindest in der Bundesliga.

Mit sieben Punkten aus vier Spielen ist der BVB Tabellenführer in der Hammergruppe F der Champions League, doch die gute Punkteausbeute in der Königsklasse täuscht – bei den Borussen sorgen die teils desolaten Auftritte in der Bundesliga wie zuletzt gegen die Bayern (0:4) und Stuttgart (1:2) für Unruhe.