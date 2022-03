Deutschland : Tesla beginnt am Dienstag mit der Auslieferung in Grünheide

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hatte Anfang März bereits die endgültige Genehmigung für das Werk erhalten – erste Autos wurden dort aber bereits hergestellt.

Der US-Autobauer Tesla wird am Dienstag im brandenburgischen Werk in Grünheide die ersten Autos an die Käuferinnen und Käufer ausliefern. Zu dieser Eröffnungsfeier wird Tesla-Chef Elon Musk anreisen, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird vor Ort sein, wie am Freitag eine Regierungssprecherin in Berlin sagte. Tesla hatte Anfang März die endgültige Genehmigung für das Werk erhalten – erste Autos wurden dort aber bereits hergestellt.