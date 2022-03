Johnny Depp vs. Amber Heard : Tesla-Boss Elon Musk muss vor Gericht aussagen

Der Gerichtsstreit zwischen Amber Heard und Johnny Depp geht in die nächste Runde. Mehrere Promis sind als Zeugen geladen.

Elon Musk ist der Ex von Heard

Nun zieht der Filmstar erneut vor Gericht – diesmal hat er Heard direkt verklagt. Mehrere prominente Zeugen sollen in dem Verleumdungsprozess aussagen, darunter Elon Musk. Der Tesla-Chef war nach der Depp-Scheidung mit der Schauspielerin in einer Beziehung. In London sagte er bereits aus: «Amber und ich haben erst ungefähr einen Monat nach ihrer Scheidung angefangen auszugehen. Ich glaube nicht, dass ich während ihrer Ehe jemals in ihrer Nähe war.»