Kehrtwende : Tesla-Chef Elon Musk tritt Twitter-Verwaltungsrat doch nicht bei

Tesla-Gründer Elon Musk wird doch nicht in den Aufsichtsrat von Twitter einziehen. «Elon Musk hat sich entschieden, unserem Aufsichtsrat nicht beizutreten», teilte Twitter-Chef Parag Agrawal am Montag mit. Musk sollte demnach bereits am Samstag den Posten übernehmen, habe sich jedoch am Samstagmorgen dagegen entschieden. «Elon ist unser größter Aktionär und wir werden für seine Beteiligung offen bleiben», erklärte Agrawal weiter.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der reichste Mann der Welt 9,2 Prozent der Anteile an Twitter gekauft hatte und damit größter Aktionär wurde. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hatte Musk angegeben, dass diese Beteiligung «passiv» sein werde. Er beabsichtige nicht, Einfluss auf wichtige strategische Entscheidungen zu nehmen.

Vorwürfe an Twitter

Musk, mit mehr als 80 Millionen Followern selbst ein eifriger Nutzer des Onlinedienstes, ist schon lange als Kritiker von Twitter bekannt. Der Multimilliardär hat dem Unternehmen wiederholt vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken. Analysten hatten deswegen erwartet, dass Musk nach dem Kauf der Twitter-Aktien bald eine aktive Rolle in dem Unternehmen einnehmen wird.

So führte er auf seinem Profil eine Umfrage durch, in der er fragte, ob die Twitter-Nutzer eine Funktion wollten, um einen Tweet nach der Veröffentlichung zu korrigieren. Nachdem eine Mehrheit sich dafür ausgesprochen hatte, erklärte das Unternehmen, diese Funktion zu testen. Zuletzt hatte Musk zudem für Aufsehen gesorgt, als er am Wochenende seine Follower fragte, ob Twitter «stirbt». Er verwies dabei darauf, dass viele Prominente mit Millionen von Followern sich nur vergleichsweise selten auf der Plattform zu Wort melden.