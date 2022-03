«Großer Erfolg» : Tesla erhält endgültige Genehmigung für Werk in Brandenburg

Zwischen Bekanntgabe und Ansiedlung lagen nur etwas mehr als zwei Jahre. Bis zu 500.000 Elektroautos sollen hier künftige entstehen.

Der US-Autobauer Tesla hat die endgültige Genehmigung für sein Werk in Brandenburg erhalten. Das Landesumweltamt habe den entsprechenden Bescheid erteilt, teilte die Landesregierung am Freitag in Potsdam mit. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem «großen Erfolg» für das Land.