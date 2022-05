Kalifornien: Tesla-Fahrer steht nach tödlichem Unfall mit Autopilot vor Gericht

Im Dezember 2019 kam es in der US-Metropole Los Angeles zu einem tödlichen Unfall, in den ein Tesla Model S sowie ein Honda Civic involviert waren. Das Elektrofahrzeug war über ein Rotlicht gefahren und auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto kollidiert, in dem ein 40-jähriger Mann und seine 39-jährige Begleiterin saßen. Die beiden zogen sich dabei tödliche Verletzungen zu und verstarben noch auf der Unfallstelle. Wie unter anderem der Lokalsender ABC7 berichtet, hat ein Richter in Los Angeles nun entschieden, dass der 27-jähriger Tesla-Fahrer sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten muss. Er hatte zum Unfallzeitpunkt den Autopiloten eingeschaltet.