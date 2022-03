Ausgerechnet! : Tesla im Autopilot-Modus kracht in Polizeiauto

In Kalifornien ist es erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem Tesla-Fahrzeug des Typs Model S gekommen: Es stieß mit einem geparkten Polizeiauto zusammen.

In Laguna Bech, Kalifornien, ist ein Tesla in ein stehendes Fahrzeug gekracht – der Tesla des Typs S krachte ausgerechnet in einen Polizeiwagen. Laut Polizei war der Fahrer, der leichte Verletzungen erlitt, im Autopilot-Modus unterwegs.