«Rückruf» : Tesla korrigiert Fehler bei 130.000 Autos per Funk-Update

Offiziell führt die US-Straßenverkehrsbehörde NHTSA die Nachbesserung als Rückruf-Aktion. auch wenn die Fehler – ähnlich wie beim Smartphone – via Funk behoben werden.

Die US-Straßenverkehrsbehörde NHTSA führt die Nachbesserung laut in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichten Unterlagen offiziell als Rückruf-Aktion, auch wenn die Autos dafür nicht in die Werkstatt müssen. Tesla hatte in diesem Jahr bereits mehrere solcher Rückruf-Aktionen, bei denen ein Software-Problem – ähnlich wie bei einem Smartphone – per Funk-Update gelöst wird.