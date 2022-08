Klagen von Besitzern : Tesla-Updates verschlechtern Ladeleistung und Reichweite

Der Schweizer Reto W. ist enttäuscht: Als er seinen Tesla Model S Baujahr 2015 mit 85-Kilowatt-Batterie vor vier Jahren kaufte, konnte er den Akku an der Stromtankstelle innerhalb 45 Minuten für eine Reichweite von 520 Kilometern aufladen. Davon kann er heute nur noch träumen: Mittlerweile braucht er dafür satte 140 Minuten, wie die Schweizer Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» berichtet. Zudem habe sich die Reichweite auf 400 Kilometer verringert. Dies, obwohl die Garantie für die Batterie noch bis 2023 läuft. «Das Auto ist so für mich nicht mehr alltagstauglich», ärgert sich der Tesla-Fahrer.

Erfolgreiche Klagen

Das Problem, das durch eines der regelmäßig angebotenen Updates entstand, kennen auch zahlreiche andere Tesla-Fahrer. So klagten etwa in Norwegen 31 Besitzer älterer Tesla-Modelle gegen den Konzern, weil das Update das Ladeverhalten negativ verändert habe. Tesla habe die Besitzer nicht über diese Konsequenzen informiert, so der Anwalt der Autobesitzer. Seine Mandanten erhielten 2021 vor einem Gericht in Oslo recht: Tesla wurde zu einer Entschädigungszahlung von 12.600 Euro pro Halter verurteilt. Tesla hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.