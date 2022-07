ADAC-Test : Teslas Bediensystem lenkt am meisten ab

In einem Test der Bedienelemente von sechs Kompakt- und Mittelklassewagen schnitt das Tesla Model 3 am schlechtesten ab.

Navigationssystem, Radio, Infotainment: Moderne Autos verfügen über eine ganze Reihe an Funktionen, die eine Autofahrt angenehmer machen, beim Fahren aber oftmals eine Ablenkung sind. In einem Test der Bedienelemente von sechs Kompakt- und Mittelklassewagen schnitt das Tesla Model 3 am schlechtesten ab, wie der ADAC am Dienstag erklärte. Am besten bewertete der ADAC Fahrzeuge, in denen sicherheitsrelevante Systeme wie beispielsweise das Licht einfach bedienbar waren.