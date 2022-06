Ex-Prinzessin : Tessy macht sich im Bikini gegen Bodyshaming stark

LUXEMBURG/LONDON – Die Ex-Frau von Prinz Louis setzt pünktlich zum Start der Freibadsaison auf Instagram ein Zeichen gegen Bodyshaming. Auch und besonders Frauen will sie mit ihrem Post ins Gewissen reden.

Ex-Prinzessin Tessy hat sich zum Thema Bodyshaming geäußert. Screenshot: Instagram

Gerade in der Freibadsaison bekommen viele Frauen oft unangebrachte Kommentaren zu ihren Körpern zu hören. Tessy Antony de Nassau gehört zu den Frauen, die sich das nicht bieten lassen möchten. Die ehemalige Ehefrau von Prinz Louis hat sich nun mit einem emotionalen Instagram-Post an ihre weiblichen Fans gewandt.

Im pinken Neon-Bikini setzt sie ein Zeichen gegen Bodyshaming und wirbt für mehr Akzeptanz – nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Sie selbst habe in den vergangenen zwölf Monaten einige Körperveränderungen durchgemacht. Sie habe deshalb viele negative Kommentare über ihr Aussehen gelesen und nennt einige Beispiele: «Sie ist so fett, sie ist so dünn, sie ist so alt, sie sieht müde aus, sie sieht traurig aus, sie sieht vulgär aus, sie sieht aus wie eine Oma, schau dir ihre Zähne an, was ist mit ihren Brüsten los, ich hasse ihre Haare, sie hat ein hässliches Lächeln».

«Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kinder so etwas denken»

Wie die 36-Jährige in ihrem Post schreibt, habe sie glücklicherweise das Selbstvertrauen, sich nicht darum zu scheren, was andere Leute denken. «Aber stellt euch vor, dass ein junges Mädchen in der Schule solche Dinge liest? Sie denkt, es sei akzeptabel und normal, dass Frauen andere Frauen beschämen. Das möchte ich ändern! Meiner Stieftochter und meinen drei Söhnen zuliebe», so Tessy.

Nach Tessys Ansicht stammen die meisten Bodyshame-Artikel in Klatschzeitschriften von Frauen: «Die Sommerausgaben der Zeitschriften der Küstenstädte sind oft die Schlimmsten. Auf den Titelseiten werden Prominente in ihren verschiedenen Körperformen abgebildet. Sie werden verglichen und kritisiert. Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kinder so etwas jemals lesen oder denken, dass sei akzeptabel so etwas zu tun oder über andere zu schreiben.»