Islamabad : Testfrage zu Inzest löst Empörung in Pakistan aus

Khairul Bashar, ein Gastdozent der Satcoms Universität, wurde entlassen, weil er in einem Testbogen die Meinung zu einem Thema befragt hat, das in der modernen Welt als Tabu gilt.

Mit einer Testfrage zu Inzest hat eine Universität in Pakistan für landesweite Empörung gesorgt. Vertreter der islamistischen Partei Jamaat-e Islami sprachen am Montag sogar von einer «Drohnenattacke» auf islamische Werte, Traditionen und Familienstrukturen und kündigten an, die Sache vor den Senat im Land zu bringen. Auch in den sozialen Medien sorgte die Testfrage für viel Aufsehen.