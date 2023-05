Altersvorsorge: Teufelskreis Rentenalter – wer länger arbeiten muss, stirbt früher

1 / 4 Eine Anhebung des Rentenalters könnte die Lebenserwartung der Arbeitnehmenden reduzieren. IMAGO/Michael Gstettenbauer Durch die Verschiebung des Renteneintrittsalters von 60 auf 65 Jahre steigt das Sterberisiko mit jedem Jahr, das länger gearbeitet wird. Dies ergab eine Studie basierend auf Sozialversicherungsdaten aus Spanien. IMAGO/blickwinkel Insbesondere in Berufen mit vielen Arbeitsunfällen und in Berufen mit hoher psychosozialer Belastung steigt das Sterberisiko mit jedem Jahr, das länger gearbeitet wird, an. IMAGO/Russian Look

Die Lebenserwartung der Menschen steigt in der westlichen Welt seit Jahren an. Dies hat nicht nur positive Auswirkungen: Gemäß dem OECD soll die Zahl der Rentenbeziehenden pro Arbeitnehmende bis 2050 um 50 Prozent steigen. Einer arbeitstätigen Person stehen also immer mehr Rentenbeziehende gegenüber. Viele Länder fühlen sich daher gezwungen, das Mindestalter für den Renteneintritt zu erhöhen.

Dies kann gravierende Auswirkungen haben: Eine Studie unter der Federführung der Universität Mannheim hat ergeben, dass Personen, die später in Rente gehen, potenziell kürzer leben. Die durch die gestiegene Lebenserwartung hervorgerufenen Anhebungen des Rentenalters führen also wiederum zu einer Verkürzung der Lebenserwartung bestimmter Personen.

Das Sterberisiko steigt mit jedem Jahr, das länger gearbeitet wird

Die Studie hat den Zusammenhang zwischen Renteneintrittsalter und Sterblichkeit untersucht. Als Grundlage für die Studie dienten Sozialversicherungsdaten aus Spanien. Wer vor dem 1. Januar 1967 Beiträge in das Rentensystem eingezahlt hat, konnte freiwillig mit 60 in Rente gehen – ansonsten musste man sich bis zum 65. Lebensjahr gedulden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass durch die Verschiebung des Renteneintrittsalters von 60 auf 65 Jahre das Sterberisiko mit jedem Jahr steigt, das länger gearbeitet wurde.

Dieser Effekt variiert je nach Berufsgruppe. Insbesondere in Berufen mit vielen Arbeitsunfällen steigt die Sterblichkeit mit jedem Jahr, das länger gearbeitet wird, an – so zum Beispiel im Bausektor. Außerdem ist der Anstieg der Sterblichkeit auch in Berufen mit hoher psychosozialer Belastung hoch.

Anstieg des Rentenalters hat auch positive Auswirkungen

Die Studie streitet nicht ab, dass der Anstieg des Renteneintrittsalters auch positive Auswirkungen haben kann, grenzt diesen Effekt aber auf bestimmte Berufsgruppen ein. So gelte dieser positive Effekt vor allem für Arbeitnehmende mit höheren Qualifikationen. Weiter komme es auch auf das Arbeitsumfeld an. «Für Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz Erfolgserlebnisse und Anerkennung verspüren, sind aufgrund der Verzögerung des Ruhestands keine negativen Auswirkungen auf die Sterblichkeit festzustellen», erklärt Han Ye von der Universität Mannheim gegenüber dem SWR.