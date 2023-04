Rita Jenrette: Texanische Prinzessin aus berühmter Villa in Rom vertrieben

1 / 4 Die Villa «Casino dell’ Aurora» ist der Grund für den Zoff zwischen den Stiefkindern und der Prinzessin. imago images/ZUMA Press Rita Jenrette im Jahr 1985. «Ich liebe Italien» soll sie beim Abgang aus der Villa gesagt haben. imago/ZUMA Press Das Deckengemälde des berühmten italienischen Malers Caravaggio ist das einzige seiner Art. Im Jahr 2022 wurde der Wert auf 462 Millionen Euro geschätzt. imago images/ZUMA Wire

Mit einem theatralischen Abgang hat eine aus Texas stammende Adelige eine bekannte Villa in Rom verlassen, in der sie 20 Jahre lang gelebt hatte. Prinzessin Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi verfrachtete am Donnerstag ihre vier bellenden Bichon-Frisé-Hunde in ein Taxi, sprach auf der Straße kurz mit wartenden Journalisten und verließ dann das stattliche, mitten in Rom gelegene Anwesen. Ihr gerichtlich erzwungener Auszug bedeutet den Höhepunkt einer jahrelangen Posse, die über Italien hinaus für Schlagzeilen sorgte.

In der Villa befindet sich das einzige Deckengemälde Caravaggios

Im Zentrum des Erbstreits steht das Casino dell’Aurora, eine Villa mit dem einzig bekannten Deckengemälde des bedeutenden Barockmalers Caravaggio. Sie wurde 1570 erbaut und befindet sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitz der Familie Ludovisi – eine der aristokratischen Familien der italienischen Hauptstadt. Seit dem Tod von Fürst Nicolo Boncompagni Ludovisi 2018 lebte seine in den USA geborene Ehefrau dort alleine mit ihren Hunden. Nun haben die Kinder des Fürsten durchgesetzt, dass die Witwe ausziehen muss. «Ich liebe Italien», sagte sie, bevor sie in das Taxi stieg. Es tue ihr leid, dass ihre Zeit in der Villa so brutal ende.

Prinzessin soll Instandhaltung vernachlässigt haben

Prinzessin Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, geborene Rita Carpenter, hatte den Fürsten 2009 geheiratet, sie war seine dritte Frau. Die Kinder ihres verstorbenen Mannes sagen, dass sie einen Anspruch auf das Haus hätten, weil ihr Großvater es ihnen habe vererben wollen und dass ihr Vater sein Vermögen falsch verwaltet habe. Im Januar erließ ein römisches Gericht einen Räumungsbefehl, der nun vollstreckt wurde.

Einer der Erben, Prinz Bante Boncompagni Ludovisi, war in der Villa anwesend, um zu beobachten, wie «diese Frau», wie er die Witwe seines Vaters nennt, das Anwesen verließ. Das Haus sei in einem schlechten Zustand und müsse renoviert werden, sagte er. Die Wandmalereien seien «in Gefahr». Die Prinzessin habe sich nicht ausreichend um die Instandhaltung gekümmert, was diese bestreitet.

Die Prinzessin will nun ein Buch über die Villa und deren berühmte Decke schreiben. «Es ist meinem Mann Nicolo gewidmet», sagte sie, stieg ins Taxi und ließ sich mit den Hunden davonfahren.

