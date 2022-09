Houston : Texas-Gremium will George Floyd nicht posthum begnadigen lassen

George Floyd soll 2004 Crack im Wert von 10 Dollar verkauft haben. Der Antrag Begnadigung nach dessen Tod ist am Donnerstag in Houston abgelehnt worden.

Ein Gremium im US-Staat Texas hat es abgelehnt, den getöteten George Floyd wegen eines Drogenvergehens posthum zu begnadigen. Das zuständige Gremium teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass es keine Begnadigung empfehle. Einen genauen Grund dafür nannte es in einem Schreiben an Floyds Anwältin Allison Mathis nicht. Über die Angelegenheit berichtete am Donnerstag zuerst das Marshall Project. Mathis hatte den Antrag auf Begnadigung im April 2021 gestellt.