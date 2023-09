Texas: Todesschütze von El Paso soll Opferfamilien Millionen zahlen

Anwälte und das Justizministerium hätten sich verständigt, dass Patrick C. den Opferfamilien mehr als fünf Millionen Dollar Entschädigung zahlen muss. Im Bild: Gedenkfeier am Jahrestag des Anschlags (3. August 2023).

Im Fall um einen rassistisch motivierten Anschlag auf ein Geschäft im texanischen El Paso mit 23 Toten im Jahr 2019 soll der verurteilte Schütze den Opferfamilien mehr als fünf Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Auf diese Summe hätten sich die Anwälte des 25-jährigen Patrick C. und das US-Justizministerium verständigt, hieß es in den Gerichtsakten. Ein Richter habe die Vereinbarung am Montag gebilligt.

Es gibt jedoch keine Anzeichen, dass C. über nennenswertes Vermögen verfügt. Er war 21 Jahre alt und hatte ein Studium an einer Volkshochschule abgebrochen, als er laut Polizei Anfang August 2019 mehr als 1100 Kilometer von seinem Wohnort nahe Dallas nach El Paso fuhr, um vor und in einem Geschäft mit einem Sturmgewehr auf Menschen zu schießen, die er für Latinos hielt. Kurz vor der Tat hatte C. im Internet eine rassistische Hetzschrift gepostet, in der er über eine hispanische «Invasion» in Texas wetterte.