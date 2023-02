Frankreich/Grand Est : TGV nach Anschlagsdrohung in Lothringen gestoppt

LOUVIGNY – Am Freitagmorgen hat ein Mann in einem TGV mit einem Attentat gedroht. Dieser soll kurz darauf von Polizeibeamten überwältig worden sein, woraufhin der Zug am Bahnhof Lorraine angehalten wurden musste.