Lockerungen : Thailand hebt Testpflicht für geimpfte Touristen vollständig auf

Gute Nachrichten für Touristinnen und Touristen, die eine Reise nach Thailand planen. Wer vollständig geimpft ist, braucht nur noch eine Reisekrankenversicherung.

Internationale Reisende, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, müssen sich bei ihrer Ankunft nicht mehr einem PCR-Test unterziehen. Ebenso müssen Einreisende keine Nacht mehr in einem zertifizierten Quarantäne-Hotel buchen. Die thailändischen Behörden empfehlen Touristinnen und Touristen jedoch weiterhin, am fünften Tag nach der Ankunft einen ATK-Test zu machen und appellieren somit an die Eigenverantwortung der Feriengäste.



Wann genau die Änderungen in Kraft treten werden, soll im Verlauf des Tages kommuniziert werden, wie «Der Farang» berichtet. Die in Thailand ansässige deutschsprachige Zeitung vermutet, dass es ab 1. Mai so weit sein soll.