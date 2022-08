Nur 3 Cent pro Nacht : Thailand lockt Touristen mit Megarabatt

So kommst du zum Megarabatt

Laut Berichten wurde die Aktion in Zusammenarbeit mit der Tourismusbehörde «TAT» und der App «Robinhood» ins Leben gerufen. Wer jetzt den günstigsten Urlaub seines Lebens erleben will, kann noch bis 7. August in der App mit dem Code «CNX1» buchen. Das Angebot gilt im «Harmonize»-Hotel in der thailändischen Stadt Chiang Mai. Einzige Bedingung: Die Übernachtungen müssen bis zum 31. Oktober konsumiert werden. Momentan sei das Hotel nur zu 30 Prozent ausgebucht, heißt es in einem Bericht des Portals «Thaiger». Man geht zudem davon aus, dass der Super-Rabatt eine nachhaltige Aktion ist – und dass er in Wirklichkeit 200 Millionen Baht generieren wird. Denn: Touristen, die in die Stadt kommen, schaffen ihr Geld auch zu Restaurants, Auto- und Motorradvermietern, Taxifahrern und anderen lokalen Unternehmen.