Auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket hat sich am vergangenen Wochenende ein tragischer Unfall ereignet. Dabei wurden eine erst 19 Jahre alte Luxemburgerin sowie ein 21 Jahre alter US-Amerikaner tödlich verletzt, wie das Luxemburger Außenministerium L'essentiel am Montag auf Nachfrage bestätigt, ohne genauere Angaben machen zu können.

Wie Phuket News berichtete, seien die beiden jungen Touristen auf einem Roller unterwegs gewesen, als sie von einem Kleinwagen erfasst und so schwer verletzt wurden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die 41-jährige Fahrerin des Unfallautos stamme auf Russland und sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache wurden laut dem Medienbericht eingeleitet.