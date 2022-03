Fauxpas : Thailand wirbt mit Hitler für nationale «Werte»

Die vom Militär eingesetzte Regierung wirbt mit einem Film für thailändische Nationalwerte. Dass Hitler darin auftaucht, empört die halbe Welt – nur nicht Thailand.

Der knapp elf Minuten lange Film wurde am Samstag kostenlos in den Kinos gezeigt. Doch kurz darauf ergossen sich in den sozialen Medien Hohn und Spott über das Werk, schreibt das Portal Quartz. Mittlerweile wurde der Kurzfilm aus Youtube entfernt.

Halbe Welt ist empört, nur die Thailänder nicht

Hitler-Chic ist nichts Neues

Der jüngste Vorfall ist nicht der erste solche in Thailand: Im Jahr 2009 wurde an der Autobahn zwischen Bangkok und Pattaya eine Anzeigentafel mit einem Bild Adolf Hitlers aufgestellt. Darauf war in Thai zu lesen: «Hitler ist nicht tot.»

1998 wurde eine Hitler-Figur in einem Werbefilm für Kartoffelchips gezeigt. Am Ende verwandelte sich ein Hakenkreuz in den Schriftzug des Produkts. Ende der 80er-Jahre eröffnete in Bangkok eine «Nazi Bar», deren Kellner Armbinden mit Hakenkreuz trugen. Nach Kritik im In- und Ausland wurde der Name in «No Name Bar» geändert.