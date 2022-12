Älteste Tochter des Königs: Thailands Prinzessin Bajrakitiyabha erleidet mit 44 Jahren Herzinfarkt

In der Stadt Pak Chong im Zentrum Thailands ist die üblicherweise «Bah» genannte Prinzessin wegen Herzproblemen in der Öffentlichkeit zusammengebrochen. Die Sorge um sie ist groß.

1 / 5 Die Sorgen um Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol von Thailand sind groß. REUTERS Die 44-Jährige soll am Mittwoch in der Stadt Pak Chong im Zentrum Thailands zusammengebrochen sein. REUTERS Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol, die üblicherweise Prinzessin Bha genannt wird, ist das einzige Kind aus der ersten Ehe des thailändischen Königs. REUTERS

Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn ist wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die «Adelswelt» schreibt von einem Herzinfarkt, den die Prinzessin erlitten hat. Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol habe wegen der Beschwerden das Bewusstsein verloren, teilte der Palast in Bangkok am Donnerstag mit.

Demnach war die 44-Jährige am Mittwoch in der Stadt Pak Chong im Zentrum Thailands zusammengebrochen, als sie an einem Training zur Vorbereitung einer von der Armee ausgerichteten Hundeschau teilnahm.

Nachdem ihr Zustand sich in dem örtlichen Krankenhaus stabilisiert habe, sei die Prinzessin per Hubschrauber in eine Klinik in der Hauptstadt Bangkok gebracht worden, teilte der Palast mit. Dort werde sie nun genauer untersucht.

Thailand-Experte Andrew MacGregor Marshall glaubt allerdings, dass die Prinzessin sogar bereits verstorben sein soll, wie er auf Twitter schreibt. Ein offizielles Statement der Königsfamilie gibt es dazu jedoch nicht.

Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol, die üblicherweise Prinzessin Bha genannt wird, ist das einzige Kind aus der ersten Ehe des thailändischen Königs. Nach den Regeln des thailändischen Königshauses, die männliche Nachkommen bevorzugen, hat die 44-Jährige keinen Anspruch auf den Thron. Als eines der Mitglieder des Königshauses, die in Thailand wie Heilige verehrt werden, spielt die Prinzessin aber eine wichtige zeremonielle Rolle.