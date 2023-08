Mit 80 Jahren: The Band-Gitarrist Robbie Robertson gestorben

1 / 3 Ist nach «langer Krankheit» im Alter von 80 Jahren verstorben: The Band-Gründer und -Gitarrist Robbie Robertson. (Archivbild) AFP/Kevin Winter Robertson spielte auch mit Bob Dylan zusammen. imago images/UPI Photo/Bryan Smith Robertson schrieb die bekanntesten Songs seiner Gruppe The Band: «The Weight», «The Night They Drove Old Dixie Down» und «Up On Cripple Creek». imago images/Cover-Images/Julie Shea

Der kanadische Gitarrist und Sänger Robbie Robertson ist tot. Der Gründer der US-kanadischen Folk- und Rockgruppe The Band starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren, wie sein Manager dem Magazin «Variety» mitteilte. Demnach starb Robertson im Kreise seiner Familie nach «langer Krankheit».

Robertson schrieb die bekanntesten Songs seiner Gruppe The Band, die von Ende der 1960er-Jahre bis Mitte der 1970er-Jahre aktiv war: «The Weight», «The Night They Drove Old Dixie Down» und «Up On Cripple Creek». Der Musiker arbeitete auch mit Bob Dylan auf dessen Album «Blonde on Blonde» zusammen.

Robertson wurde am 5. Juli 1943 in Toronto, Kanada, geboren. Als Teenager reiste er zu Musikfestivals und schloss sich später mehreren kleinen Bands an. «Ich spiele schon so lange Gitarre, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wann ich damit angefangen habe», sagte er einmal dem Magazin «Rolling Stone». The Band hatte auch beim Woodstock Festival 1969 einen Auftritt.

Scorsese: «Eine Konstante in meinem Leben»

Robertson war für die Musik mehrerer Filme des Regisseurs Martin Scorsese verantwortlich, darunter «Casino» and «Gangs of New York». Robertson und Scorsese wurden Freunde, nachdem Scorsese das The Band-Abschiedskonzert «The Last Waltz» filmisch dokumentiert hatte.

Scorsese nannte Robertson «eine Konstante in meinem Leben und meiner Arbeit». «Lange bevor wir uns kennenlernten, spielte seine Musik eine zentrale Rolle in meinem Leben – für mich und Millionen und Abermillionen anderer Menschen auf dieser Welt». Die Musik seiner Band schien «aus dem tiefsten Herzen dieses Kontinents zu kommen, aus seinen Traditionen, Tragödien und Freuden», erklärte Scorsese.