Kommendes Jahr: «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»-Releasedatum wurde bekanntgegeben

Die Erwartungen an das Sequel von «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» sind riesig. Der Vorgänger wurde für insgesamt 33 Preise nominiert, wovon es 21 abstaubte.

Zeitgleich mit der Nintendo Switch wurde am 3. März 2017 «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» veröffentlicht. Bei dem Spiel handelte es sich um das derzeit meist erwartete Konsolenspiel weltweit. Auch nach der Veröffentlichung nahm die Begeisterung nicht ab. Bis heute ist es das meistverkaufte Spiel der Reihe, welches bezogen auf den Beliebtheitsfaktor nur knapp von «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» geschlagen wird. Am 12. Mai 2023 wird dann endlich das langersehnte Sequel «The Legend of Zelda: Tears of Kingdom» erscheinen.