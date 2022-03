94. Academy Awards – «The Power of the Dog» ist Favorit bei den Oscars

HANDOUT - 11.02.2020, ---: Die Schauspieler Benedict Cumberbatch (l) und Jesse Plemons in einer Szene aus "The Power of the Dog" (undatierte Filmszene). Mit zw�lf Nominierungen ist der Film �The Power of the Dog� der diesj�hrige Oscarfavorit. Foto: Kirsty Griffin/Netflix via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung �ber den Film und nur mit vollst�ndiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++