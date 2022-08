Kinder und Erwachsene : «The Voice» lädt zum Casting in Differdingen

Die französische Ausgabe der Musikshow «The Voice» macht zum Casting Stopp in Differdingen, wie die Gemeinde am Montag mitteilt. «Das Casting steht allen offen, die gerne singen, und zwar ab fünf Jahren», so die Mitteilung, das Casting ist nämlich gleich für beide Versionen: «The Voice» für die Älteren und «The Voice Kids».

Wer Lust hat, auf der Bühne zu stehen, kann sich bis zum 21. August bewerben. Dafür reicht ein Video von ein paar Minuten, beispielsweise mit dem Handy aufgenommen, das Interessierte an thevoice@radiodirect.ne schicken müssen. Unter allen Einsendungen werden 40 Personen ausgewählt, die dann am 3. September in Differdingen vorm «The Voice»-Casting-Direktor Bruno Berberes bestehen müssen – wer überzeugt, kommt in die Show.