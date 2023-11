The Voice of Germany: Joel steht im Halbfinale

Der erste Kneipen-Auftritt von Joel Marques Cunha liegt nicht einmal zwei Jahre zurück, doch am Freitagabend ging es für den Differdinger aus «Team Toll» der Coaches Bill und Tom Kaulitz um nicht weniger als den Einzug ins Halbfinale bei «The Voice of Germany». «Let's go, ab geht die Post, ich werde jetzt abliefern», kündigte er zuversichtlich an. Und abgeliefert hat er: «Gänsehaut bis in die Zehenspitzen» hatte Coach Tom nach der Performance des einzigen Luxemburger Teilnehmers.