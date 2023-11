The Voice of Germany: Joel singt um seinen Platz im Halbfinale

Der erste Kneipen-Auftritt von Joel Marques Cunha liegt nicht einmal zwei Jahre zurück, doch am Freitagabend geht es für den Differdinger aus «Team Toll» der Coaches Bill und Tom Kaulitz um nicht weniger als den Einzug ins Halbfinale bei «The Voice of Germany».

Neu bei der Castingshow ist der Modus der «Teamfights», hierbei schicken die Team-Coaches ihre Talente gegen Mitglieder anderer Teams ins Rennen, um einen der Hot Seats zu ergattern. Wer das jeweilige Duell gewinnt, wird vom Studiopublikum abgestimmt. Ziel für den einzigen Luxemburger Teilnehmer wird also sein, am Ende der Show auf einem Hot Seat zu sitzen, um ins Halbfinale und damit die erste Liveshow der diesjährigen Ausgabe zu kommen.

Wie sich der 26-Jährige bei seinem dritten TV-Auftritt schlägt, ist um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Bei den vergangenen Shows konnte Joel mit «Impossible» von James Arthur und «Way Down We Go» von Kaleo überzeugen. Unabhängig vom Ausgang – Joel will seinen Traum vom Musikmachen auf jeden Fall weiterverfolgen, wie er im L'essentiel-Interview erzählt hat.