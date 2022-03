Meta unter Druck : Thiel verlässt Facebook für Trump-Wahlkampf

Der Multimilliardär Peter Thiel ist der erste Investor, der mit Hunderten Millionen Dollar bei Facebook eingestiegen ist. Nun zieht er sich von der Muttergesellschaft Meta zurück.

Der Investor Peter Thiel legt seinen Posten im Verwaltungsrat der Facebook-Muttergesellschaft Meta nieder. Meta gab am Montag bekannt, dass Thiel, der seit 2005 dem Gremium angehörte, nicht mehr kandidieren werde. Es wird erwartet, dass er den Verwaltungsrat nach der Aktionärsversammlung im Mai verlassen wird. US-Medienberichten zufolge will sich der Investor auf seine Unterstützung der Kampagnen republikanischer Pro-Trump-Kandidaten bei den für November angesetzten US-Zwischenwahlen konzentrieren.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zeigte sich in der Erklärung «zutiefst dankbar für alles, was er (Thiel) für unser Unternehmen getan hat – er hat an uns geglaubt, als niemand sonst daran glaubte, und er hat mich viel über das Geschäft, die Wirtschaft und die Welt gelehrt». Thiel war der erste Investor, der mit Hunderten Millionen Dollar in Facebook investierte. Thiel erklärte wiederum: «Es war ein Privileg, mit einem der größten Unternehmer unserer Zeit zusammenzuarbeiten». Der Investor hatte seit seinem frühen Einstieg die meisten Facebook-Anteile mit großem Gewinn verkauft.