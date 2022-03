Ukraine-Konflikt : Thill-Brüder sind in Luxemburg angekommen

LUXEMBURG – Nach ihrer Flucht aus der Ukraine sind die luxemburgischen Fußballspieler Vincent und Olivier Thill am Sonntag am Findel angekommen.

Die beiden luxemburgische Fußballer Vincent und Olivier Thill sind am Sonntag aus Budapest kommend in Luxemburg gelandet. Die beiden luxemburgischen Nationalspieler, die in der Ukraine bei Vorskla Poltava spielen, hatten das Land nach dem Ausbruch des Krieges fluchtartig verlassen. «Wir versuchen nur, uns zu retten. Die Familie und die Freunde zu retten und so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Das ist alles, woran wir jetzt denken», sagte Olivier kurz vor seiner Abreise.

Aufgrund der Schließung des Luftraums konnten sie schließlich am Freitag mit dem Auto in die ungarische Hauptstadt fahren. Am Samstag hatte sein Bruder Sébestien Thill, der bei Sheriff Tiraspol in Moldawien, die gute Nachricht in den sozialen Netzwerken geteilt. Am Sonntag wurden Vincent, Olivier und sein Sohn von ihrer Familie am Findel empfangen. Enes Mahmutovic vom FK Lviv ist in Polen in Sicherheit und wird später am Abend eintreffen.