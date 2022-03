Nationalspieler Luxemburgs : Thill und Rodrigues wechseln in die zweite türkische Liga

LUXEMBUR/ISTANBUL – Die beiden luxemburgischen Nationalspieler Olivier Thill und Gerson Rodrigues profitieren von der Fifa-Regelung und wechseln zu Eyüspor, einem Verein in Istanbul.

Gerson Rodrigues (links) und Olivier Thill wechseln zum türkischen Zweiligisten Eyüspor. Gerry Schmit

Olivier Thill und Gerson Rodrigues wechseln in die türkische zweite Liga zu Eyüpspor. Die beiden luxemburgischen Fußball-Nationalspieler profitieren demnach von der Fifa-Regelung, die es Spielern, die bei ukrainischen Vereinen unter Vertrag stehen, erlaubt, zu wechseln, auch außerhalb des offiziellen Transferfensters. Die beiden Luxemburger nutzten diese Möglichkeit und flogen nach dem Freundschaftsspiel in Bosnien und Herzegowina direkt von Sarajevo nach Istanbul, wie das Tageblatt am Mittwoch berichtete.

Thill und Rodrigues unterschrieben demnach einen Vertrag bei Eyüspor, einem Verein aus Istanbul, der derzeit Fünfter in der türkischen D2 ist und um den Aufstieg in die Süper Lig kämpft. Olivier Thill und sein Bruder Vincent, der noch keinen neuen Verein gefunden hat, hatten zu Beginn des russischen Angriffs aus der Ukraine fliehen können. Rodrigues lief zwar bis zu seiner kürzlichen Entlassung beim ES Troyes AC in Frankreich auf, stand aber immer noch bei Dynamo Kiew unter Vertrag, das ihn lediglich an den französischen Erstligisten ausgeliehen hatte.

Neben Thill und Rodrigues steht noch ein weiterer luxemburgischer Spieler in der Ukraine unter Vertrag: Enes Mahmutovic ist Verteidiger in Diensten des PFK Lviv. Nach dem Spiel der Nationalmannschaft flog er offenbar nach Bulgarien, wo er bald in der ersten Liga spielen soll.