Thomas Danneberg: Deutsche Stimme von Terence Hill und Sylvester Stallone ist tot

Thomas Danneberg ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Frau Leni bestätigt dies gegenüber der deutschen Bild. «Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.» 2017 ist Danneberg schwer gestürzt und hatte seither mit körperlichen Problemen zu kämpfen.