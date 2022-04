«Die Passion» : Thomas Gottschalk über TV-Blamage: «Ich bereue nichts»

Thomas Gottschalk war als Geschichtenerzähler bei dem RTL-Spektakel «Die Passion» dabei. Nun spricht er über die kontroverse Show.

«Morgen gehe ich zum Amtsgericht und trete aus RTL aus! Es reicht!», beschwerte sich Jan Böhmermann und twitterte auch: «Gott, erlöse uns.» Der «Bibelmaster» der Show Thomas Gottschalk äußert sich nun zur Kritik. «Dass so ein Versuch in den sozialen Medien bespöttelt wird, war mir klar. 'Cool' war die Story sicher nicht und ihr Ausgang war bekannt», verteidigt er «Die Passion» bei in der «Bild».