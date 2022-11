Weltrekord : Thomas Wedders hat die weltweit größte Nase besessen

Eine Twitter-Seite veröffentlichte die Geschichte jenes Mannes, der mit 19 Zentimetern die jemals längste gemessene Nase der Welt hat.

Thomas Wedders, auch bekannt als Thomas Wadhouse: Seine Nase war 19 Zentimeter lang. Twitter/@historyinmemes

Es gibt alle Arten von ungewöhnlichen Weltrekorden, die von den Guinness-Weltrekorden im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper anerkannt werden. Von der größten bis zur kleinsten Person, der Person mit dem längsten Schnurrbart bis hin zu den größten Füßen – die Guinness-Weltrekorde haben Kategorien in fast allen erdenklichen Kategorien.

Hast du dich schon einmal gefragt, wem der Rekord mit der jemals längsten Nase gehört? Er gehört tatsächlich einem Mann, der ein englischer Zirkuskünstler war, der im 18. Jahrhundert lebte. Thomas Wedders, auch bekannt als Thomas Wadhouse, wurde posthum von den Guinness-Weltrekorden dafür ausgezeichnet, dass seine Nase erstaunliche 19 Zentimeter maß.

Eine Twitter-Seite namens "Historic Vids" veröffentlichte die Geschichte des Mannes zusammen mit einem Foto einer Wachsreproduktion seines Kopfes, die im "Ripley’s Believe It Or Not Museum" aufbewahrt wird.

"Es gibt historische Berichte, dass Thomas Wedders, der in den 1770er Jahren in England lebte und Mitglied eines reisenden Freak-Zirkus war, eine 19 cm lange Nase hatte", heißt es auf der Website von Guinness World Records. Abgesehen von seinen Auftritten in Zirkusshows ist nicht viel über das Leben von Wedders bekannt, da angenommen wird, dass der Mann aus Yorkshire mit Anfang 50 an seinem Geburtsort starb.

