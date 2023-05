Hollywood: «Thor»-Star Ray Stevenson stirbt mit 58 Jahren überraschend bei Film-Dreh

Der irische Schauspieler Ray Stevenson ist am Sonntag verstorben, wie sein Management mitteilt. Im Jahr 2022 spielte er noch in diversen Filmen mit, darunter auch dem preisgekrönten Actionfilm «RRR».

1 / 5 Ray Stevenson ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Im Bild nimmt der Schauspieler im Jahr 2021 an einer Filmpremiere teil. IMAGO/STAR-MEDIA Seine Agentur bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass er am Sonntag auf der italienischen Insel Ischia gestorben sei. imago/Future Image Im Film «Cassino in Ischia» hätte Stevenson die Hauptrolle spielen sollen. Nun kam er offenbar bei den Dreharbeiten zum Film ums Leben, wie die Boulevardzeitung «tz» berichtet. imago images/Everett Collection

Der britische Schauspieler Ray Stevenson – vor allem bekannt aus der Superhelden-Filmreihe «Thor» – ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 58 Jahren gestorben, teilte sein Management am Montag mit. Offizielle Angaben zur Todesursache oder andere Details wurden nicht gemacht, laut der deutschen Boulevardzeitung «tz» soll der nordirische Schauspieler aber während Dreharbeiten in Italien gestorben sein.

Dies bestätigte Stevensons Publizistin Nicki Fioravante gegenüber dem «Hollywood Reporter». Demnach musste Stevenson bereits am Samstag in eine Klinik auf der Insel Ischia eingeliefert werden und starb nach kurzer schwerer Krankheit. Der Schauspieler stand für seinen neuesten Film «Cassino in Ischia» vor der Kamera.

Todesursache nicht bekannt

Der Zustand des Schauspielers war demnach schon bei der Einlieferung ins Krankenhaus kritisch gewesen. Am Sonntag habe sich der Zustand dann weiter verschlechtert, bis der 58-Jährige schließlich starb. Welches Leiden zum Tod von Stevenson führte, ist aber noch nicht bekannt.

Zur Welt kam Stevenson 1964 im nordirischen Lisburn. Er ließ sich an der Old Vic Theatre School im südenglischen Bristol zum Schauspieler ausbilden. Nach Jahren mit Rollen im britischen Fernsehen feierte Stevenson sein Filmdebüt mit Paul Greengrass› Drama «The Theory of Flight» (dt. «Vom Fliegen und anderen Träumen») aus dem Jahr 1998.

Stevenson spielte Hauptrolle in Punisher-Film

Sechs Jahre später wirkte er im Abenteuerfilm «King Arthur» von Regisseur Antoine Fuqua als Ritter der Tafelrunde mit. Später konnte Stevenson die Hauptrolle im knallharten Actionstreifen «Punisher: War Zone» ergattern, eine Adaption eines Comics aus dem Hause Marvel.

«Punisher» bekam zwar nicht die besten Kritiken, doch war Stevenson offensichtlich auf den Geschmack gekommen: Es folgten die ebenfalls auf Marvel-Stoff beruhenden «Thor»-Filme, für die er in die Rolle des asgardischen Kriegers Volstagg schlüpfte. Überhaupt spielte der 1,92 Meter große Ire auffallend oft Soldaten vergangener oder jüngster Tage. «Ich schätze, ich bin im Herzen ein alter Recke», erklärte Stevenson einmal in einem Interview.

Eine Rolle, die vor allem in den USA seine Karriere beflügelte, war jene des schelmischen Titus Pollo in der HBO-Serie «Rom» über das Römische Reich.