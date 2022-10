Alternative-Rock: «Three Days Grace» begeistern musikalisch und mit Publikumsnähe

LUXEMBURG – Am Sonntag ist die kanadische Alternative-Rock-Band im «Atelier» aufgetreten. Neben musikalischer Highlights konnten drei Fans auch ein ganz persönliches aus dem Konzert mitnehmen.

1 / 15 «Three Days Grace» am 9. Oktober im «Atelier» den Atelier/Sandra Packard Nine war eine der drei Glücklichen, die den Song «World So Cold» zusammen mit «Three Days Grace» performen durfte. L'essentiel/Nora Riedel «Three Days Grace» den Atelier/Sandra Packard

Am Sonntagabend trat die Alternative-Rock-Band «Three Days Grace» zusammen mit ihrer Begleitband «10 Years» im «Atelier» auf. Drei Jahre ist es her, dass die Kanadier Luxemburg besuchten, damals traten sie im kleinen Saal der «Rockhal» auf. Pünktlich um 19.45 Uhr starteten die Amerikaner von «10 Years» und begeisterten das Publikum mit ihrem Alternative-Rock. Lead-Sänger Jesse Hasek erinnerte dabei optisch sowie stimmlich in gewissen Momenten an Anthony Kiedis von den «Red Hot Chilli Peppers».

Nach einer 30-minütigen Pause, in der größtenteils Songs von Rammstein gespielt wurden, was die Konzertbesucher hörbar gefiel, war es dann um 21 Uhr soweit. «Three Days Grace» eröffnete mit «So Called Life» ihren Auftritt. Das Publikum jubelte und sang textsicher mit. Das Konzert spiegelte, mit älteren Songs wie «Home» bis hin zu den neuen Hits wie «Neurotic» einen umfangreichen Mix der 30-jährigen Bandgeschichte wieder. Abgerundet wurde das Ganze durch Anekdoten von Lead-Sänger Matt Walst zu den einzelnen Titeln. Zur Halbzeit wurde es dann ruhiger: Das Keyboard wurde aufgebaut und «The High Road» aus dem Album «Transit of Venus» erklang.

Ausschnitt aus «The High Road» von «Three Days Grace» am 9.10.2022 im «Atelier» L'essentiel/Nora Riedel

Zumindest für drei weibliche Fans war «Just Like You» das Highlight des Abends: Als Matt Walst dem Publikum offenbarte, für den kommenden Titel mehrere Fans auf die Bühne zu holen war die Begeisterung groß. «Es war großartig! Ich wusste bereits von Instagram, dass die Leute auf die Bühne holen und habe fleißig die Lyrics auswendig gelernt. Und dass ich dann tatsächlich auf die Bühne durfte und jedem eine ‹Fistbump› geben durfte, hat mich einfach mega gefreut», so Nine, eine der glücklichen Drei, nach dem Konzert.

Abgeschlossen wurde das Konzert mit zwei Zugaben, «I Hate Everything About You» und «Riot». «Das Konzert war großartig und dass es in einer doch recht kleinen Halle stattfand, machte das ganze noch persönlicher», schwärmte ein weiterer Fan zufrieden.