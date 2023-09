«Unzulässig»: Impf-Referendum wird von Landesrichtern abgelehnt

In Thüringen ist ein Volksbegehren gegen vermeintlichen «Anti-Impfzwang» als unzulässig abgelehnt worden. Das Referendum sei unzureichend und irreführend begründet, entschied der Verfassungsgerichtshof des Landes am Mittwoch in Weimar. Bei dem Antrag sei der falsche Eindruck erweckt worden, dass es Durchsetzungen von bundesweiten Regelungen verhindern könne. In seiner Begründung stehe nicht, dass aktuelle oder künftige Regelungen des Bundes Vorrang vor Landesregelungen hätten.