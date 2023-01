Tokio: Thunfisch für über 250.000 Euro versteigert – teurer als ein Sportwagen

Der Preis für den XXL-Fisch ist zwar mehr als doppelt so hoch wie jener, der im Vorjahr als Höchstpreis erzielt wurde. Von dem vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 erzielten Rekordpreis von umgerechnet rund drei Millionen Euro waren die Auktionäre auf dem Toyosu-Markt aber am Donnerstag noch weit entfernt.

1200 Euro pro Kilo

Die diesjährige Auktion fand erstmals wieder ohne pandemiebedingte Restriktionen statt, wie Medien berichteten. Der 212 Kilogramm schwere Fisch war in Oma an der Nordspitze der Hauptinsel Honshu, einem der besten Thunfischfanggebiete des Landes, gefangen worden. Der erzielte Preis entspricht knapp 1200 Euro pro Kilogramm. Erstanden wurde der Fisch von einer Großhandelsfirma.

Die relativ hohen Preise bei der Neujahrsauktion liegen nicht so sehr in der Qualität des Fisches begründet. Vielmehr ist das Ganze eine geschickte PR-Aktion zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres, über die die heimischen Medien dann auch jedes Jahr berichten. Nirgendwo sonst auf der Welt wird so viel Blauflossen-Thunfisch gegessen wie in Japan.