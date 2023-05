Onlyfans-Model: Tia (19) will ein Tattoo, dann kommts zur Verwechslung und Tränen

Der Künstler änderte das Design unbemerkt

«Der Schriftzug auf der Schablone war ein bisschen zu groß für meinen Arm», erzählt die Australierin. Der Tattoo-Künstler musste also gewisse Anpassungen vornehmen. Und so nahm die Tragödie ihren Lauf: «Nachdem der Künstler den Schriftzug ein bisschen kleiner gemacht hat, verwechselte er offenbar die Reihenfolge der Wörter», erzählt die sichtlich aufgewühlte Tia. Das eigentlich kleine Missgeschick hat schwerwiegende Konsequenzen. Während «Angel Energy» so viel wie Engelenergie oder Energie eines Engels bedeutet, heißt «Energy Angel» Energieengel und hat daher eine deutlich verschobene Bedeutung.

Aus dem Fehler hat die Influencerin das Bestmögliche herausgeholt. In dem besagten Tattoo-Studio hat sie den Schriftzug anpassen lassen: Er liest sich nun «Energy of an Angel» (Energie eines Engels). Die ursprünglich gewollte Bedeutung des Schriftzugs ist also wiederhergestellt – wenn auch nicht so elegant wie geplant.