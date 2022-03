Festival : Tickets fürs Rock-A-Field im Verkauf

LUXEMBURG - Die ersten Tickets für das Rock-A-Field sind seit Freitag erhältlich. Bands wurden bisher allerdings noch nicht bestätigt.

Wer sein Ticket für das Rock-A-Field kauft, ohne zu wissen, wer am 23. und 24. Juni in Roeser auf der Bühne steht, kommt günstiger weg. Noch bis zum 26. Januar sind die so genannten Blind-Tickets zum reduzierten Preis von 68 Euro erhältlich. So viel kostet im vergangenen Jahr der Eintritt.