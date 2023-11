Tickets zu gewinnen!: Chase & Status kommen ins Atelier

Konzert

Chase & Status, alias Saul Milton und Will Kennard, sind seit vielen Jahren als Elektronik-Duo erfolgreich. Zusammen mit MC Rage verkörpern sie elektronische Musik, wie sie in Großbritannien Rang und Namen hat, mit Elementen aus Drum and Bass und Dubstep. Als Produzenten haben sie schon mit Rihanna zusammengearbeitet, für ihre eigenen Alben waren schon Plan B, Major Lazer oder Emeli Sandé mit im Boot.