Luxemburg: Tierheime müssen Wartelisten für ausgesetzte Tiere einrichten

Überfüllte Tierheime gehören in vielen Ländern zum Alltag. Auch das Schifflinger Tierheim sieht sich mit diesem Problem konfrontiert: «Wir haben keinen Platz mehr, um ausgesetzte Tiere aufzunehmen», erklärt Sacha André, eine der Verantwortlichen des Tierheims. Die Situation dauere bereits mehrere Monaten an und erfordere den Einsatz von kreativen Maßnahmen: So wurde aus einem Behandlungszimmer für tierische Patienten ein Raum mit weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Tiere. «Sobald ein Hund geht, wird sein Platz unmittelbar mit einem anderen besetzt. Wir haben mittlerweile eine Warteliste eingerichtet», erklärt André. Derzeit seien insgesamt sechs Hunde und 80 Katzen im Tierheim untergebracht. Sechs weitere Tiere würden auf Wartelisten stehen. Eine unerträgliche Situation für André. «Wir brauchen eine bessere ärztliche Infrastruktur für Tiere – insbesondere für Katzen, die allgemein mehr Pflege benötigen und deren Vermehrung es zu verhindern gilt», heißt es vom der Leiter des Tierheims.

Das Tierheim in Schifflingen ist kein Einzelfall: Ähnliches soll auch in den Tierstationen in Gasperich und in Düdelingen beobachtet worden sein. Diese haben seit Beginn der Urlaubszeit immer häufiger mit ausgesetzten Tieren zu tun. Ein Problem welches schon seit Jahren immer größer wird. «Wir stoßen an die Grenzen unserer Kapazität», erklärt Paul Weber, Leiter des Tierheims in Düdelingen. Mit rund 20 Prozent mehr Hunden als das Tierheim eigentlich aufnehmen kann, sind hier sogar die Kapazitäten überschritten worden. «Rund zwölf Hunde stehen auf Wartelisten», sagt er. Leider handele es sich hier um «ein Phänomen, das sich jedes Jahr wieder beobachten lässt». Katzen seien am stärksten betroffen, so Lilian Ferron, eine der Verantwortlichen im Tierheim in Gasperich. «Wir bekommen täglich Anrufe für ausgesetzte Tiere», sagt die Tierpflegerin.