In Deutschland : Tierquäler fesseln verletzten Hund und setzen ihn aus

Dieser Fall entsetzt derzeit die Insel Rügen. In Sassnitz wurde eine Hündin wie ein Paket verschnürt, sodass sie sich nicht befreien konnte. Sie wurde zum Sterben ausgesetzt.

Dieser Fall von Tierquälerei geht derzeit vielen Menschen in Norddeutschland an die Nieren. Nach Angaben der Ostsee-Zeitung wurde in der Stadt Sassnitz auf der Insel Rügen eine ausgesetzte Hündin gefunden, die wie ein Paket verschürt und in eine Einkaufstasche gestopft wurde. Das Tier war völlig hilflos und unfähig sich aus eigener Kraft zu befreien.