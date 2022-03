Latitude Festival : Tierschützer sind erbost - Festival färbt Schafe rosa

Als Werbegag färbt ein Musikfestival in England Schafe rosa - und stößt damit auf heftige Kritik.

Nicht das schwarze Schaf der Familie, sondern das rosarote! Das Musikfestival «Latitude», welches jährlich in Henham Park in England stattfindet, ging dieses Jahr in den Augen von vielen zu weit: Für einen Werbegag wurden Schafe rosa gefärbt, die Fotos und Videos von ihnen wurden im Internet geteilt.