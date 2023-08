Tijl De Decker: Belgisches Rad-Talent nach Unfall gestorben 

Das belgische Rad-Talent Tijl De Decker war am Mittwoch bei einer Trainingsfahrt mit einem Auto kollidiert und lag danach im Koma. Am Freitag erlag der 22-Jährige seinen Verletzungen, wie sein Team Lotto-Dstny mitteilte. «Mit großer Trauer geben wir den Tod von Tijl De Decker nach einem Trainingsunfall am vergangenen Mittwoch bekannt. Das Team ist über diese Nachricht untröstlich und sendet in dieser unglaublich schwierigen Zeit all seine Liebe und Gedanken an Tijls Familie und seine Lieben», schrieb das Team auf X (ehemals Twitter).